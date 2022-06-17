Пронько о дешёвом спектакле Антона Силуанова: "Занавес!"

После начала спецоперации на Украине, когда многие проблемы, манипуляции и откровенная ложь обнажились, в большой государственной машине управления сохранилась "тихая гавань", где те же самые персонажи как "сидели на темах", так и продолжают сидеть.
После начала спецоперации на Украине, когда многие проблемы, манипуляции и откровенная ложь обнажились, в большой государственной машине управления сохранилась "тихая гавань", где те же самые персонажи как "сидели на темах", так и продолжают сидеть.
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