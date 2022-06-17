Царьград

4 207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Пронько о дешёвом спектакле Антона Силуанова: "Занавес!"

Пронько о дешёвом спектакле Антона Силуанова: "Занавес!"

После начала спецоперации на Украине, когда многие проблемы, манипуляции и откровенная ложь обнажились, в большой государственной машине управления сохранилась "тихая гавань", где те же самые персонажи как "сидели на темах", так и продолжают сидеть.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх