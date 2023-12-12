Сенаторы попросят усилить господдержку национального вопроса

Erl Schweizer

Болтология. На практике русский националистический Царьград еще и с монархическим уклоном получает государственную поддержку, все более активно в СМИ, в комментах упертых Тришиных, в заготовках речей для ведущих телепередач продвигает превосходство русских над другими народами, а сенат, Дума, власть, правохранители воду в рот набрали, типа все прекрасно. Царьград разрушает доверие народов к власти, национализм уже увлек миллионы в свой оборот, то там, то там страсти льются через край. Корявая, непоследовательная политика власти привела к антисемитскому социальному взрыву в Дагестане. Не нравится честный ответ на политическую болтологию, за которой гниль, несоответствие официальных лозунгов реалиям разгула национализма, уже заселившего ненавистью миллионы населения? Конституция - основной закон, спроси у выпускника школы, выучил он за 11 лет основной закон страны или нет? Балаболить вокруг да около все умеют в сенате, а вот решать проблемы, предвидеть угрозы духа не хватает, как бы чего не вышло, как бы не попасть под критику бесогонщика, националистического лобби. Россия крепка сплоченностью народов, равным уважением даже к малочисленным народом, альтернативы такому состоянию общества не существует, одержать окончательную победу в СВО без данной альтернативы невозможно.