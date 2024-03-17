«Тест на любовь»: женитьба времен пандемии

В МТМ — премьера мюзикла «Тест на любовь». Музыку написал Артем Пысь, постановщик — Марина ШвыдкаяПРЕСС-СЛУЖБА МТМ Художественный руководитель Театра мюзикла — Михаил Швыдкой, генеральный продюсер — Давид Смелянский, генеральный директор — Александр Новиковчитайте на monocle.
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