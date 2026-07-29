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Россиянам разъяснили, можно ли пользоваться Telegram после предъявления обвинений Дурову

Россиянам разъяснили, можно ли пользоваться Telegram после предъявления обвинений Дурову

Пока мессенджер не внесен в реестр запрещенных ресурсов, его использование для обычных граждан не является нарушением закона Рядовые пользователи Telegram не должны беспокоиться о юридических последствиях, даже если против Павла Дурова будут выдвинуты обвинения, заявил в интервью "Абзацу" Игорь Трунов, глава Союза адвокатов России.

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