Россиянам разъяснили, можно ли пользоваться Telegram после предъявления обвинений Дурову

Пока мессенджер не внесен в реестр запрещенных ресурсов, его использование для обычных граждан не является нарушением закона Рядовые пользователи Telegram не должны беспокоиться о юридических последствиях, даже если против Павла Дурова будут выдвинуты обвинения, заявил в интервью "Абзацу" Игорь Трунов, глава Союза адвокатов России.