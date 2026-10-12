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Zeekr car earns Guinness World Record for tightest gap pass while drifting

Chinese automobile company Zeekr has earned a Guinness World Record for tightest gap passed through while drifting in an electric car.

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