Вы заменили красные колготки серыми, вместо черных все чаще выбираете брюки мышиного цвета и весь сезон на модном радаре блейзеры и трикотаж того же оттенка.
Красивые и стильные образы с серым
Комментарии
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Элеонора Коган
Прикольно, интересное сочетание с серым!!!!!
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13 час.
Элеонора Коган
Красивые модели!!!!
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13 час.
АМ
Алиса Майская
Две трети моделей не для улицы, (уродливые формы, отвратительные силуэты, уродующие женщин на фото).
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11 час.
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