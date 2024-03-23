Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Красивые и стильные образы с серым

Красивые и стильные образы с серым

Вы заменили красные колготки серыми, вместо черных все чаще выбираете брюки мышиного цвета и весь сезон на модном радаре блейзеры и трикотаж того же оттенка.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Прикольно, интересное сочетание с серым!!!!!
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13 час.
Элеонора Коган
Красивые модели!!!!
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13 час.
АМ
Алиса Майская
Две трети моделей не для улицы, (уродливые формы, отвратительные силуэты, уродующие женщин на фото).
Ответить
11 час.

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