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Политнавигатор

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Мы не будем наносить стратегическое поражение России. Лишь свалим на неё всю вину за эскалацию – главком НАТО в Европе

Мы не будем наносить стратегическое поражение России. Лишь свалим на неё всю вину за эскалацию – главком НАТО в Европе

Натовский подход в случае столкновения с Россией будет представлять собой, прежде всего, атаки на наступающие силы, заставляя противника поднимать уровень эскалации.

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