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Почему бабочки массово сидят в грязных лужах? И почему только самцы?

Почему бабочки массово сидят в грязных лужах? И почему только самцы?

Если вы хоть раз ходили по просёлочной дороге в жаркий день после дождя, вы наверняка видели эту картину: на грязной колее, там, где машина оставила лужу пополам с навозом, сидит десяток, а то и три десятка голубых бабочек.

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