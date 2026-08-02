Почему бабочки массово сидят в грязных лужах? И почему только самцы?

Если вы хоть раз ходили по просёлочной дороге в жаркий день после дождя, вы наверняка видели эту картину: на грязной колее, там, где машина оставила лужу пополам с навозом, сидит десяток, а то и три десятка голубых бабочек.
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