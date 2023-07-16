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    Наша сила в плавках-сказал металлург Сержиу Сантос и пошел на свидание. Жена Лимы уважает профессию сталеваров.«Зенит» взял Супе...

«Зенит» взял Суперкубок России, Вондроушова выиграла «Уимблдон», «Арсенал» купил Райса за 100+5 млн фунтов, «Интер Майами» объявил о переходе Месси и другие новости

«Зенит» взял Суперкубок России, Вондроушова выиграла «Уимблдон», «Арсенал» купил Райса за 100+5 млн фунтов, «Интер Майами» объявил о переходе Месси и другие новости

1. «Зенит» выиграл OLIMPBET Суперкубок России, победив ЦСКА в серии пенальти – 5:4. Вратарь петербуржцев Михаил Кержаков стал главным героем, отразив два пенальти.

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сергей озеров
Наша сила в плавках-сказал металлург Сержиу Сантос и пошел на свидание. Жена Лимы уважает профессию сталеваров.
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13 час.
Лена Мисько
🧤АНДРЕЮ ДИКАНЮ - 46! Сегодня Андрей Дикань празднует 46 день рождения Желаю здоровья и удачи! **** 2012-й год. Андрей Дикань парирует удар Лео Месси 💥 А через 22 секунды в контратаке Ромуло выведет «Спартак» вперёд в матче с «Барселоной» на «Камп Ноу» 🔴⚪️
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11 час.
Лена Мисько
Карлос Алькарас впервые в карьере стал чемпионом Уимблдонского турнира, обыграв в финале в пяти сетах серба Новака Джоковича. Это вторая для испанца победа на турнире серии «Большого шлема». Ранее он выигрывал US Open. Джокович побеждал на Уимблдоне семь раз, включая последние четыре турнира.
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3 час.

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