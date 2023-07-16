«Зенит» взял Суперкубок России, Вондроушова выиграла «Уимблдон», «Арсенал» купил Райса за 100+5 млн фунтов, «Интер Майами» объявил о переходе Месси и другие новости

сергей озеров Наша сила в плавках-сказал металлург Сержиу Сантос и пошел на свидание. Жена Лимы уважает профессию сталеваров.

Лена Мисько 🧤АНДРЕЮ ДИКАНЮ - 46! Сегодня Андрей Дикань празднует 46 день рождения Желаю здоровья и удачи! **** 2012-й год. Андрей Дикань парирует удар Лео Месси 💥 А через 22 секунды в контратаке Ромуло выведет «Спартак» вперёд в матче с «Барселоной» на «Камп Ноу» 🔴⚪️