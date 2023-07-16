«Зенит» взял Суперкубок России, Вондроушова выиграла «Уимблдон», «Арсенал» купил Райса за 100+5 млн фунтов, «Интер Майами» объявил о переходе Месси и другие новости

1. «Зенит» выиграл OLIMPBET Суперкубок России, победив ЦСКА в серии пенальти – 5:4. Вратарь петербуржцев Михаил Кержаков стал главным героем, отразив два пенальти.
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