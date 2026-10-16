Александра Трусова возвращает в свои прокаты фирменную сложность. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании планирует исполнить два четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при ISU в Китае.
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