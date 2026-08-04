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Радимов о сыне Соболева: «У нас взрослые клянутся в любви одной команде, а потом переходят в другую, а тут совсем маленький мальчишка. Выливать грязь на него – это низко, мерзкая история»

Владислав Радимов прокомментировал недовольство Александра Соболева СМИ и блогерами, припомнившими оскорбительные слова его сына о «Зените».

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