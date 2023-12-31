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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Несколько команд НБА заинтересованы в услугах Квентина Граймса

Об этом информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто со ссылкой на источник в лиге. Граймс проводит свой 3-й сезон в «Нью-Йорке».

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