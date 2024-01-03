Евродепутат назвал правительство Шольца катастрофой

Депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в беседе с «Известиями» 3 января заявил, что канцлеру ФРГ Олаф Шольц стоит уйти в отставку, так как его правительство является катастрофой.
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