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  • Лев Добрый
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Сотовые операторы России устроили еврейскую пиар-акцию

Сотовые операторы России устроили еврейскую пиар-акцию

Ведущие операторы мобильной связи России Tele2, «МегаФон» и «Билайн» заявили, что обнуляют плату за связь для клиентов, которые находятся в Израиле.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прав Сергей Марков, жидяры и барыги своих не бросают👀😱😜👈
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