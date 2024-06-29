В День молодежи в парке Гагарина челябинцев обучат навыкам прохождения собеседования

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июня, ФедералПресс. 29 июня в челябинском парке Гагарина в рамках Дня молодежи пройдет ряд активностей от АНО «Россия – страна возможностей», слет участников проектов и конкурсов платформы из Челябинской области.
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