На полигонах ВВО в Забайкальском крае для военнослужащих призванных из запаса организованы занятия по инженерной подготовке

В ходе полевых занятий на полигонах «Песчанка» и «Красный Яр» с вновь призванными военнослужащими проводятся тренировки по инженерной разведке местности, установке инженерных заграждений, противодесантной подготовке, а также по оборудованию позиций, обеспечивающих скрытность и маскировку действий своих войск.
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