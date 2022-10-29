На полигонах ВВО в Забайкальском крае для военнослужащих призванных из запаса организованы занятия по инженерной подготовке

В ходе полевых занятий на полигонах «Песчанка» и «Красный Яр» с вновь призванными военнослужащими проводятся тренировки по инженерной разведке местности, установке инженерных заграждений, противодесантной подготовке, а также по оборудованию позиций, обеспечивающих скрытность и маскировку действий своих войск.