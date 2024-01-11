Фаворит среди джинсов 2024 года: самые модные варианты

Джинсы давно стали неотъемлемой частью гардероба, и каждый новый сезон приносит с собой свои тренды. Если последние годы популярностью пользовались широкие модели, то 2024 год встречает нас новым фаворитом – серыми джинсами.
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