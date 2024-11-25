ОАК консолидирует управление гражданскими программами

С учетом особой важности реализации приоритетных гражданских программ ОАК, а также необходимости в беспрецедентно сжатые сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства отечественных гражданских лайнеров принято решение передать управление гражданскими программами непосредственно на уровень корпоративного центра ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Госкорпорации Ростех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии