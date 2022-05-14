Алексей Ягудин: «В моем понимании у Малинина первый в истории чистый четверной аксель, а не просто попытка показать не доведенный до ума элемент, как у Ханю»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин оценил попытку американского фигуриста Ильи Малинина исполнить четверной аксель.

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