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За рулем

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С 1 марта 2025 года ставить машину на госучет можно без этого документа

С 1 марта 2025 года ставить машину на госучет можно без этого документа

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта исключается полис обязательного страхования гражданской ответственности ОСАГО.

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