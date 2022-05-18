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Хабиб согласен стать тренером в TUF с Фергюсоном: «Позвони своим боссам, пусть они сделают предложение»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов согласен сотрудничать с Тони Фергюсоном. Ранее известный легковес заявил о желании закончить конфликт с россиянином, предложив Хабибу тренерское соревнование в реалити-шоу UFC The Ultimate Fighter.

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