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7 здоровых привычек людей, которые хорошо стареют

7 здоровых привычек людей, которые хорошо стареют

Облегчение старости начинается с выбора здоровых решений прямо сейчасФакторы образа жизни, такие как физические упражнения, диета и даже отношение к жизни, могут быть не менее важны, чем генетика, когда речь идёт о долгой жизни и изящной старости.

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