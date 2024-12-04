Арауканы – символ Чили

Обычно сопротивление индейцев не доставляло много хлопот испанским конкистадорам. Отряды в несколько сотен «солдадос» покоряли империи, а уж через земли менее цивилизованных индейцев проходили как нож сквозь масло.
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