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Военное обозрение

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Средства ПВО китайского флота: зенитные ракетные комплексы малой дальности

Средства ПВО китайского флота: зенитные ракетные комплексы малой дальности

В китайском флоте долго не имелось кораблей с ЗРК. Благодаря дружбе с США, основанной на антисоветизме, в конце 1980-х на вооружение были приняты первые образцы, скопированные с западных прототипов.

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