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Украина атаковала гражданские объекты России сотнями дронов. Есть погибшие и раненые

Украина атаковала гражданские объекты России сотнями дронов. Есть погибшие и раненые

В ночь на 29 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 313 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных со стороны Украины.

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