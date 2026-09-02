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Ивановские новости

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Ивановец вернул деньги за сертификат через приставов

Ивановец вернул деньги за сертификат через приставов

После отказа салона вернуть деньги за сертификат и решения суда приставы арестовали счета организации, что привело к быстрому погашению долга.

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