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В Университете Лафборо нашли признак, который указывает на деменцию за 12 лет до диагноза

В Университете Лафборо нашли признак, который указывает на деменцию за 12 лет до диагноза

Вы наверняка много раз слышали, что глаза — это зеркало души. Но знаете ли вы, что здоровье глаз и уровень зрения могут многое рассказать о состоянии мозга? Нередко именно проблемы со зрением могут стать первым, самым ранним симптомом снижения когнитивных функций.

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