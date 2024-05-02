В Университете Лафборо нашли признак, который указывает на деменцию за 12 лет до диагноза

Вы наверняка много раз слышали, что глаза — это зеркало души. Но знаете ли вы, что здоровье глаз и уровень зрения могут многое рассказать о состоянии мозга? Нередко именно проблемы со зрением могут стать первым, самым ранним симптомом снижения когнитивных функций.