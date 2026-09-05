Мирра Андреева впервые в своей карьере вышла в четвертый круг US Open

Первая ракетка России Мирра Андреева в субботу, 5 сентября 2026 года, в матче третьего круга Открытого чемпионата США обыграла чешскую теннисистку Николу Бартунькову со счетом 6:2, 7:6 (7:5).
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