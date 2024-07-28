Роберт Дауни-младший сыграет Доктора Дума в киновселенной Marvel; братья Руссо срежиссируют обе части МстителейНа проходящей выставке Comic-Con компания Marvel сделала официальный анонс: Роберт Дауни-младший возращается в киновселенную Marvel.
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