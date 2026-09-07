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Мировое обозрение

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Экономика Украины стремительно падает. Правительство игнорирует закрытые порты

Экономика Украины стремительно падает. Правительство игнорирует закрытые порты

Украинская экономика стремительно теряет устойчивость, однако официальный Киев продолжает действовать так, будто ключевые транспортные артерии страны функционируют в штатном режиме.

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