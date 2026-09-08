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Царьград

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ЭБС «Лань» зафиксировала рост интереса к «Войне и миру» на 34%

ЭБС «Лань» зафиксировала рост интереса к «Войне и миру» на 34%

ЭБС «Лань» сообщает: интерес студентов к роману «Война и мир» вырос на 34% за прошедший учебный год. Согласно мнению Екатерины Поздняковой, этот всплеск не является модой, а поиском современных ответов в классике.

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