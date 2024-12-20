Ефимов: в Войковском районе по проекту КРТ создадут деловое пространство

В Северном административном округе по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок, площадь которого составляет 1,45 га, проект решения уже размещен на официальном портале правительства столицы.
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