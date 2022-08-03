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Двое пьяных мужчин устроили стрельбу на детской площадке в Петербурге

Двое пьяных мужчин устроили стрельбу на детской площадке в Петербурге

Стрельба произошла на детской площадке в Петербурге. В полицию попали два человека. Инцидент был зафиксирован вечером в минувший вторник, 2 августа, на детской площадке у дома № 95, корпус 2 на улице Бабушкина, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

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