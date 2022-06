Пирог с вареньем на скорую руку. Старый , забытый рецепт из детства

Здравствуйте дорогие друзья сегодня делюсь простым рецептом пирога с вареньем на скорую руку. Пирог готовиться просто, и получается очень вкусным РЕЦЕПТ МУКА 450 гр Сахар 200 гр Молоко 200 мл Растительное масло 90 мл Разрыхлитель 1 ч ложка Ванильный сахар 10 гр Яйца 3 шт Соль щепотка Варенье густое 1 стакан ( стакан 200 мл ) #пирог #пирогсвареньем #пирогсоветский#простойпирог #пирогнаскоруюруку#пирогнамолоке Hello dear friends, today I am sharing a simple recipe for a quick jam pie.