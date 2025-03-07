Пума Геркулес из Кунцево теперь живет в Московском зоопарке на карантине

Самец пумы Геркулес, изъятый из квартиры в Кунцево, обрел новый дом в Московском зоопарке. Он находится на карантине, а ветеринарные специалисты занимаются его лечением от эпилепсии и хронической энтеропатии, создавая для него комфортные условия.