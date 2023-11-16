Политолог заявил о фактическом развороте Армении от России

Охлаждение отношений между Ереваном и Москвой — результат не только личных мотивов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но и всего внешнеполитического блока закавказской республики, а разворот на Запад уже можно считать свершившимся фактом, сказал «Известиям» эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.