Политолог заявил о фактическом развороте Армении от России

Охлаждение отношений между Ереваном и Москвой — результат не только личных мотивов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но и всего внешнеполитического блока закавказской республики, а разворот на Запад уже можно считать свершившимся фактом, сказал «Известиям» эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.
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