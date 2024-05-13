Вышел эксклюзивный фрагмент из новой семейной анимации «Кунг-фу тигр»

Мультфильм выйдет в прокат 16 мая. «Кунг-фу тигр» кадр из мультфильмаВ преддверии выхода в российских кинотеатрах китайского семейного мультфильма «Кунг-фу тигр» зрителям представили эксклюзивный отрывок из приключенческой анимации.
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