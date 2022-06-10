Komsomolskaya Pravda/Global Look Press https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя демократичность Запада, заявил о наличии более двух земных полушарий.
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя демократичность Запада, заявил о наличии более двух земных полушарий.
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