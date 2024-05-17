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Новости Тамбова

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Державинский университет укрепляет связи с Ферганской областью Республики Узбекистан

Державинский университет укрепляет связи с Ферганской областью Республики Узбекистан

Директор Департамента международных связей и миграционного учета Елена Зуева приняла участие в работе круглого стола "О состоянии двустороннего сотрудничества Тамбовской области Российской области и Республики Узбекистан" и озвучила предложения по развитию сотрудничества с вузами Ферганской области.

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