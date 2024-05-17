Державинский университет укрепляет связи с Ферганской областью Республики Узбекистан

Директор Департамента международных связей и миграционного учета Елена Зуева приняла участие в работе круглого стола "О состоянии двустороннего сотрудничества Тамбовской области Российской области и Республики Узбекистан" и озвучила предложения по развитию сотрудничества с вузами Ферганской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии