Державинский университет укрепляет связи с Ферганской областью Республики Узбекистан

Директор Департамента международных связей и миграционного учета Елена Зуева приняла участие в работе круглого стола "О состоянии двустороннего сотрудничества Тамбовской области Российской области и Республики Узбекистан" и озвучила предложения по развитию сотрудничества с вузами Ферганской области.