В России заявили о навредившей психике детей деятельности депутатов

Попытки российских депутатов изображать слишком «моралистическое общество» в стране вредят детям. О навредившей детям деятельности парламентариев рассказала волонтер, глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, ее слова приводит «Говорит Москва».
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