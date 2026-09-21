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Позитив для оптимистов

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Харьковский котёл: петля полного окружения неумолимо стягивается

Харьковский котёл: петля полного окружения неумолимо стягивается

  Войска группировки «Север» продолжают успешно наступать в Харьковской области. Окружённые севернее Большого Бурлука вражеские батальоны несут невосполнимые потери, постепенно сдают позиции и тщетно пытаются малыми группами просочиться из котла в южном направлении.

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