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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В АКМ подтвердили проблемы с финансированием: «Большей информации нет»

В АКМ подтвердили наличие финансовых проблем у клуба.  Ранее журналист Алексей Шевченко заявил , что три профессиональных команды из Тулы прекратят свое существование 28 сентября из-за отсутствия финансирования.

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