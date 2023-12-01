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Мировое обозрение

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В США придумали, как сделать квантовый интернет более доступным

В США придумали, как сделать квантовый интернет более доступным

Сеть национальных лабораторий в США работает над созданием квантового интернета, который позволил бы не только обмениваться данными по абсолютно безопасному каналу, но также открыл путь к распределённым квантовым вычислениям.

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