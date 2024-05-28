Россия будет выбивать украинские войска из Харькова и возьмет Сумы. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» Соин Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии