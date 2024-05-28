Россия будет выбивать украинские войска из Харькова и возьмет Сумы. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» Соин Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».