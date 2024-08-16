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Предупрежден значит вооружен: неприятные качества знаков зодиака, о которых нужно помнить

Предупрежден значит вооружен: неприятные качества знаков зодиака, о которых нужно помнить

Предупрежден значит вооружен: неприятные качества знаков зодиака, о которых нужно помнить Алёна ЮрьеваКаждый знак зодиака обладает не только положительными качествами, но и теми, которые могут стать настоящим испытанием для окружающих.

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