Зеленский попросил президента Филиппин отправить на Украину психотерапевтов

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с коллегой из Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим попросил направить филиппинских психотерапевтов на Украину для оказания помощи военнослужащим страны.
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