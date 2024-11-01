В соседнем с Калугой регионе из-за атаки БПЛА повреждено 2 дома

В ночь на 1 ноября Орловская область подверглась атаке со стороны ВСУ, в результате чего было повреждено 2 домаВ ночь на 1 ноября Орловская область подверглась атаке со стороны ВСУ, в результате чего было повреждено 2 дома.
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