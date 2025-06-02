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  • Владимир Уфимцев
    Полный пиз@ец!... Вот какие  законы напринимала эта... ГосДура то! А они там, случаем, не ВРАГИ НАРОДНЫЕ?В Госдуме предлож...
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Мишустин: кабмин утвердил план поддержки трудоустройства ветеранов СВО

Мишустин: кабмин утвердил план поддержки трудоустройства ветеранов СВО

Правительство России подготовило и утвердило план поддержки трудоустройства ветеранов спецоперации, его реализация позволит им найти работу, нарастить уровень навыков, а при необходимости получить новую профессию.

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