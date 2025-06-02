Мишустин: кабмин утвердил план поддержки трудоустройства ветеранов СВО

Правительство России подготовило и утвердило план поддержки трудоустройства ветеранов спецоперации, его реализация позволит им найти работу, нарастить уровень навыков, а при необходимости получить новую профессию.
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