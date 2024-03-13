Как устранить засор в ванной в домашних условиях?

Многие хозяева, заметив, что вода в ванной не уходит, сразу начинают звонить сантехникам. Но ознакомившись с настоящим материалом вы увидите, что можно быстро устранить засор в ванной подручными средствами своими руками и, зачастую, без особых усилий.