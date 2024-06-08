Россия выплатит членский взнос в WADA

Россия продолжает взаимодействовать с агентством.фото: wada-ama.org--> Россия выплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и продолжит работать с ним, сообщил в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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